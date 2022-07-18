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Кадыров: все четыре батальона "Ахмат" полностью укомплектованы

Силовые структуры

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что все четыре батальона "Ахмат", созданных в регионе, полностью укомплектованы.

Кадыров: все четыре батальона "Ахмат" полностью укомплектованы

По его словам, в состав полка специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата Кадырова при Минобороны РФ вошли бойцы, получившие опыт ведения боевых действий в Сирии и на Украине.

"Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат", — отметил глава Чеченской Республики.

Кадыров поблагодарил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова за быструю организацию комплектации боевых подразделений. Он также добавил, что батальонам "Ахмат" не сможет противостоять никакая армия мира. Глава Чечни подчеркнул: Запад пока ещё не понимает, насколько сильна Россия.

Ранее Кадыров, комментируя планы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Лисичанск, посоветовал украинским солдатам "бежать" от российских военных.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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