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США: раньше никому не удавалось уничтожать HIMARS в рамках боевых действий

Силовые структуры

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: раньше никому не удавалось уничтожать HIMARS в рамках боевых действий

Ранее на Украине уверяли, что ВС РФ нанесли удар не по складу с ракетами, а по заводу по переработке пиломатериалов. Эксперты США говорят, что если Генштаб ВСУ решил разместить ракеты на складе промышленного объекта, то "в этом нет никаких противоречий".

Но также, по словам экспертов, РФ вполне способна их уничтожить своим высокоточным оружем с большого расстояния.

После того, как накануне были обнародованы кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS, военные аналитики отметили, что раньше никому не удавалось уничтожить эти РСЗО в прямых боевых действиях, пишет fin-journal.info.

В ближайшее время американцы планируют предоставить ВСУ еще 4 установки HIMARS. Но дальнейшее вооружение киевской власти всё больше подозрений вызывает на Западе, а особенно среди военных экспертов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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