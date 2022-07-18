Рогов: ВСУ закрепились в Запорожской области благодаря советским сооружениям

Украинским военным удалось закрепиться на позициях в Запорожской области с помощью сооружений, которые сохранились с советских времён. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что в состав укреплений входит в том числе система подземных бункеров, способных выдерживать удары тяжёлым оружием.

"Там, где ВСУ стоят, укрепления были ещё с советских времён", — подтвердил представитель ВГА.

Рогов также подчеркнул: функция линии боевого соприкосновения в Запорожской области состоит в том, чтобы "закрыть крышку донбасского котла", сдерживая силы противника.

Ранее власти Запорожской области призвали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска с территории региона и прекратить оккупацию. Как пояснили в военно-гражданской администрации, Запорожье освобождено от украинских националистов на 70 процентов.