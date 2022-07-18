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Британский наёмник Хардинг расплакался при обращении к Джонсону и дочери

Силовые структуры

Британский наёмник Джон Хардинг попал в плен к союзным войскам России и Народной милиции в мае. Во время допросов он утверждает, что не участвовал в боевых действиях на Украине, а был принят в националистический батальон в качестве парамедика. Однако его истинную сферу деятельности выдали опубликованные снимки в социальных сетях, на которых он позирует с автоматом. 

Британский наёмник Джон Хардинг из тюрьмы в ДНР обратился к Борису Джонсону

В ходе беседы с журналистом Мариной Ким Хардинг обратился к Борису Джонсону и призвал его помочь. Наёмник полагает, что руководство Великобритании обязано спасти своего гражданина, которому может грозить смертная казнь.

"Если вы можете, пожалуйста, помогите. Иначе мне грозит смертная казнь. Моим друзьям грозит смертная казнь", — сказал он.

Также Хардинг попросил прощения у своей дочери за то, что не был рядом в трудные минуты её жизни.

"Все отцы любят своих дочерей", — сказал наёмник, еле сдерживая слёзы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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