Американские журналисты заявляют, что Иран якобы готовится направить в Россию несколько сотен разведывательных и ударных беспилотников для дальнейшего использования в военной спецоперации на Украине. Несмотря на то что в Тегеране опровергли данную информацию, американские репортёры продолжают утверждать обратное.
В издании отмечают, что предполагаемая поставка беспилотников доказывает необходимость российской армии "восполнить критический пробел" на Украине. Также, по мнению журналистов, Россия нуждается в долгосрочном поставщике "важнейших боевых технологий".
"Источники сообщают о том, что Иран готов предоставить России около 300 беспилотников, и уже в этом месяце иранские специалисты начнут обучение их управлению российских военных", — заявили в издании The New York Times.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.