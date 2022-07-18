NYT: иранские ударные БПЛА восполнят для ВС РФ "критический пробел" на Украине

Американские журналисты заявляют, что Иран якобы готовится направить в Россию несколько сотен разведывательных и ударных беспилотников для дальнейшего использования в военной спецоперации на Украине. Несмотря на то что в Тегеране опровергли данную информацию, американские репортёры продолжают утверждать обратное.

В издании отмечают, что предполагаемая поставка беспилотников доказывает необходимость российской армии "восполнить критический пробел" на Украине. Также, по мнению журналистов, Россия нуждается в долгосрочном поставщике "важнейших боевых технологий".

"Источники сообщают о том, что Иран готов предоставить России около 300 беспилотников, и уже в этом месяце иранские специалисты начнут обучение их управлению российских военных", — заявили в издании The New York Times.