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Кедми: НАТО совершило прокол на Украине, у российской армии новая тактика

Силовые структуры

По мнению политического эксперта Якова Кедми, военная спецоперация (СВО) доказала бессилие Североатлантического альянса над Россией. Политолог напомнил, что коллективный Запад накачивал Украину вооружением ещё до начала СВО, затем интенсивность поставок увеличилась. Однако спустя несколько месяцев западные страны столкнулись с проблемами. Запросы руководства киевского режима по поводу вооружений продолжают расти, а США и их союзники уже не в состоянии выполнять просьбы украинской власти, заявил Кедми.

Кедми: НАТО совершило прокол на Украине, у российской армии новая тактика

Политолог считает, что регулярными поставками НАТО оказали Украине медвежью услугу. Он отметил, что советская военная техника была гораздо эффективнее современного западного оружия.

"Сейчас каждую запчасть, каждый снаряд для гаубицы надо тащить за сотни километров, это очень осложняет логистику и ослабляет", — объяснил эксперт в эфире YouTube-канала "Вальдман-LINE".

Более того, российские войска изменили тактику проведения спецоперации. Сейчас основной целью союзных сил является физическое уничтожение ВСУ, заявил Кедми. Российские военнослужащие делают всё, чтобы минимизировать потери личного состава. Именно поэтому темп спецоперации немного замедляется.

"Результаты этой новой тактики — огромные потери среди украинских военных и минимальные — среди российских, потому что они не штурмуют почти. Главный приказ — украинскую армию уничтожить, своих солдат беречь и не бросать в бой, насколько это возможно", — подчеркнул специалист.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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