Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об укомплектовании четырёх батальонов "Ахмат", готовых к участию в спецоперации на Украине. В "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат" вошли добровольцы из числа жителей республики. При этом данные формирования относятся к Минобороны РФ.
Подразделения были сформированы в кратчайшие строки, а желающих войти в их состав оказалось больше необходимого количества. Бойцы пройдут специальную подготовку и обучение, после направятся на Украину для решения боевых задач спецоперации.
"Воевать с Россией — это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы ещё даже всерьёз ничего не начинали!", — заявил Кадыров.
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