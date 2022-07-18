Дробницкий: марионеточные правительства Европы будут падать одно за другим

Европейцев в ближайшее время ожидают потрясения и избежать их вряд ли получится.

Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

"Дефицит топлива, неотапливаемые квартиры, продовольственный кризис, социальное расслоение, волнения, беспорядки из-за перебоев в цепочках снабжения, обострение этнических противоречий, мародерство на улицах, грабежи магазинов. Продолжать?" — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

По словам аналитика, страны Евросоюза по приказу "глобального начальства" сами загнали себя в такую незавидную ситуацию. Теперь же главные исполнители в ужасе перед "страшной карой" бегут, как крысы с корабля, и просят это самое "начальство" принять их отставку.

Дробницкий подчеркнул, что не очень важно, кто придет на их место, потому что все они — не очень самостоятельные страны. Европравительства будут падать одно за одним, отметил аналитик.

У руля в ЕС стоят не лидеры государств, а "менеджеры", которым поручили отдел корпорации, говорит политолог. В результате эти управленцы "просятся" в отставку, дабы не отвечать за то, что будет происходить, подытожил эксперт.