На данный момент российские войска продвигаются на Харьковском направлении. Союзные силы России и республиканской Народной милиции выдавливают украинские формирования с севера и с востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева. Об этом заявил военный эксперт Геннадий Алёхин.
По его словам, сейчас артиллерийские удары стали более активными, а работа реактивных систем залпового огня усилилась, что говорит об огневой подготовке наступления. Полковник запаса отметил, что Харьковское направление играет ключевую роль в ходе военной спецоперации.
"Я бы не разделял боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле", — констатировал Алёхин в интервью изданию "Украина.ру".
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