Командование ВСУ рискует, перебрасывая нацбат "Кракен"* из Харькова к Северску

Союзные силы России и республиканской Народной милиции продолжают наступление по линии Северск-Артёмовск. Командование украинской армии осознаёт, что после потери контроля над этим рубежом боевики ВСУ попадут в окружение в районе Славянска и Краматорска. Более того, страны коллективного Запада дали понять: если вся территория ДНР перейдёт под контроль российской армии, то военная поддержка Киеву значительно снизится в своих объёмах. Украинское командование вынуждено прибегнуть к экстренным мерам, чтобы не допустить этого.

ВСУ запланировали перегруппировку на линии Харьков-Барвенково-Славянск для укрепления фланга к западу от Северска. Военный корреспондент Семён Пегов сообщил, что из Харьковской области в направлении Северска украинское командование направило боевиков националистического батальона "Кракен"*.

Эксперты "Военного обозрения" заявили, что таким образом командование ВСУ пошло на значительный риск по двум причинам. Во-первых, дорога Славянск-Северск частично находится под огневым контролем со стороны союзных сил. Следовательно, боевики нацбата могут не добраться до Северска. Во-вторых, после переброски "Кракена"* частично "оголится" Харьков.

"В любом случае националистов из указанного нацбатальона ожидает демилитаризация или ликвидация. И, что называется, одно другому не мешает", — заключили аналитики.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ