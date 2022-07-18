Руденко: практически сутки позиции ВСУ были под плотным огнём ВС РФ под Донецком

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что активность союзных войск России и Народной милиции значительно усилилась на Донецком направлении. Он отметил, что позиции ВСУ в Авдеевке и Марьинке почти сутки находились под плотным артиллерийским огнём со стороны российской армии.

Местные жители населённых пунктов сообщили, что склады с боеприпасами ВСУ сдетонировали. Украинские боевики понесли серьёзные потери, сообщил Руденко.

Также военкор отметил, что боестолкновения проходят около населённого пункта Григоровка. Штурмовые действия отмечаются в районе Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки. Почти 20% личного состава украинской армии в регионе уничтожено.

"Артёмовское направление: идут штурмы Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, есть продвижение на этих направлениях. Южное направление: идут штурмы Угледара, н. п. Каменка, Новомихайловка. Нацисты несут потери", — написал военкор.