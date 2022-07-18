Руководитель Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в горах на территории республики российские средства противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, в изменившихся реалиях власти РФ должны принимать новые стратегические решения в сфере безопасности.
"Я считаю, что в горах Чеченской республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО", — отметил Кадыров.
Он добавил, что базу противовоздушной обороны можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе Чечни. Политик подчеркнул: РФ должна принимать упреждающие тактические меры, ведь "от врага можно ожидать чего угодно".
Ранее Кадыров сообщил, что все четыре батальона "Ахмат", созданные в регионе, полностью укомплектованы. Как пояснил глава Чечни, в состав одного из полков вошли военные, которые получили опыт ведения боевых действий в Сирии и на Украине.
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