Военкор Коц: охотники за "тремя топорами" уничтожают по две гаубицы М777 в день

Американские гаубицы М777, получившие прозвище "три топора", стали одной из главных целей российских подразделений в Донбассе.

Пытаясь задержать продвижение союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР, Генштаб ВСУ перебросил из Северска в Соледар до 500 человек личного состава и около 50 артиллерийских орудий, в том числе западные образцы. Разрекламированные американские пушки M777 успешно уничтожаются российским спецназом вместе с луганскими артиллеристами.

В задачу спецподразделений входит обнаружение украинских батарей с помощью беспилотников. Затем точные координаты передаются артиллеристам, которые научились вести практически снайперский огонь, рассказал российский военкор Александр Коц.

"Спецназовцы говорят, что бывают удачные дни, когда уничтожается по две американские гаубицы М777", — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что менее дальнобойные пушки ЛНР для этого приходится подтягивать к линии соприкосновения. После нескольких залпов орудия вновь отводят назад, иначе "есть риск нарваться на контрбатарейный огонь".