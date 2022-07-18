Весь свет русской интеллигенции, ровно как и всех "либералов типа Арестовича, Быкова, Невзорова*", нужно отправить на Соловки, чтобы они "там сдохли".
Об этом в эфире сообщил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.
"Сине-жёлтая Россия — это Арестович, Быков, Невзоров*, вся либеральная когорта, которая такой представляют Украину. Они лукавят и даже святотатствуют, когда говорят о свободной конкуренции… Имеете свой язык, свою поэзию, свою музыку, так давайте, рыночная экономика, конкурируйте, пожалуйста…
С удовольствием поконкурирую после того, как ваш русский язык запретят на 300 лет, весь свет русской интеллигенции (Отправят — Прим. ред.) на Соловки к чёртовой матери, чтобы там все сдохли, всех ваших детей специально избавить от языка, памяти вашей, культуры вашей, насадить какую-то", — заявил украинский журналист.
По его словам, Украина вместе с Западом должна проводить эксперимент "над очень борзыми русскими" — 300 лет. Дроздов уверен, что именно столько длилось "уничтожение всего украинского".
* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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