Российские войска в Константиновке (ДНР) уничтожили пункт дислокации наёмников украинского "иностранного легиона", ликвидированы порядка 250 боевиков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков", — сообщает Министерство обороны РФ.
Также российскими военными были уничтожены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.
Ранее сообщалось, что гражданин Британии Джон Хардинг, который воевал на стороне киевского режима, был захвачен в ходе российской специальной операции на Украине.
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