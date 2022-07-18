МО РФ: в Константиновке уничтожены 250 наёмников "иностранного легиона" Украины

Российские войска в Константиновке (ДНР) уничтожили пункт дислокации наёмников украинского "иностранного легиона", ликвидированы порядка 250 боевиков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков", — сообщает Министерство обороны РФ.

Также российскими военными были уничтожены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что гражданин Британии Джон Хардинг, который воевал на стороне киевского режима, был захвачен в ходе российской специальной операции на Украине.