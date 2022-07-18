Кулеба: Украина не удовлетворена количеством поставляемого тяжёлого вооружения

В Киеве не удовлетворены количеством тяжёлого вооружения, поставляемого странами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он выразил надежду на то, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, западные гаубицы и танки будут поступать на Украину в необходимых объёмах.

"Снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным", — сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев хочет вернуть территории, которые перешли под контроль ВС РФ, а также восстановить целостность и полный суверенитет на востоке и юге страны. При этом он подчеркнул: качественного диалога между Россией и Украиной нет.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти Украины могут прекратить российскую спецоперацию за считанные часы, если примут условия Москвы и прикажут нацбатальонам сложить оружие.