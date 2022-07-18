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Кулеба: Украина не удовлетворена количеством поставляемого тяжёлого вооружения

Силовые структуры

В Киеве не удовлетворены количеством тяжёлого вооружения, поставляемого странами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Украина не удовлетворена количеством поставляемого тяжёлого вооружения

Он выразил надежду на то, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, западные гаубицы и танки будут поступать на Украину в необходимых объёмах.

"Снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным", — сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев хочет вернуть территории, которые перешли под контроль ВС РФ, а также восстановить целостность и полный суверенитет на востоке и юге страны. При этом он подчеркнул: качественного диалога между Россией и Украиной нет.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти Украины могут прекратить российскую спецоперацию за считанные часы, если примут условия Москвы и прикажут нацбатальонам сложить оружие.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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