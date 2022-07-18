Рогов: Киев хочет повторить сценарий "Азовстали" на двух заводах в Запорожье

Власти Украины планируют повторить сценарий "Азовстали" на двух крупных заводах в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что получил данную информацию через свои источники в областном центре, который остаётся под контролем киевского режима. Представитель ВГА подчеркнул: боевики ВСУ намерены превратить в аналог мариупольского завода предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс", принадлежащие олигарху Ринату Ахметову.

"Он отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам", — сказал Рогов.

В конце февраля российские военные совместно с бойцами ДНР блокировали Мариуполь. Подразделения ВСУ с 10 апреля оставались на территории завода "Азовсталь", однако к 20 мая украинские боевики сложили оружие, вышли из бомбоубежищ и сдались в российский плен.