Власти Украины планируют повторить сценарий "Азовстали" на двух крупных заводах в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он отметил, что получил данную информацию через свои источники в областном центре, который остаётся под контролем киевского режима. Представитель ВГА подчеркнул: боевики ВСУ намерены превратить в аналог мариупольского завода предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс", принадлежащие олигарху Ринату Ахметову.
"Он отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам", — сказал Рогов.
В конце февраля российские военные совместно с бойцами ДНР блокировали Мариуполь. Подразделения ВСУ с 10 апреля оставались на территории завода "Азовсталь", однако к 20 мая украинские боевики сложили оружие, вышли из бомбоубежищ и сдались в российский плен.
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