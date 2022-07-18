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WarGonzo: нацбат "Кракен"* теперь базируется в Славянске и Николаевке

Силовые структуры

Украинский националистический батальон "Кракен"* теперь базируется в Славянске и Николаевке. Об этом написал в своём Telegram-канале военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на передовой в Донбассе.

Накануне журналист сообщил, что террористическое формирование "Кракен"* было переброшено под Северск. Теперь стала известна конкретика.

По словам репортёра, непосредственно на передовой "Кракен"* базируется в Николаевке, что напротив позиций союзных сил в районе Брусино и Щурово. А в Славянске у радикалов располагается тыловая база обеспечения.

* подразделение украинского националистического батальона "Азов"*, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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