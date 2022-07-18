Арестович: "Россия оказалась прочнее, чем прогнозировали западные аналитики"

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия оказалась прочнее, чем прогнозировал Запад.

Он отметил, что "проблемы у путинского режима есть", но рядовому гражданину их пока не очень видно.

"Распад Российской Федерации возможен и даже реалистичен. Но это не будет в ближайшее время, как многим бы хотелось. Если всё будет идти как идёт, то режиму Путина осталось полтора-два года", — анализирует политик.

По его словам, самый реалистичный сценарий сегодня — это раскол российских элит, поскольку народные бунты очень маловероятны, хоть недовольство в регионах и нарастает.

В своём аккаунте мессенджера советник Зеленского делает глубокомысленный прогноз, что современную Россию убьёт отсутствие будущего, а ставку на прошлое делать уже нельзя.

"Все понимают, что рывок в пропасть, ради невыполнимых планов Кремля, приведёт режим к краху", — подытожил Арестович.