Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия оказалась прочнее, чем прогнозировал Запад.
Он отметил, что "проблемы у путинского режима есть", но рядовому гражданину их пока не очень видно.
"Распад Российской Федерации возможен и даже реалистичен. Но это не будет в ближайшее время, как многим бы хотелось. Если всё будет идти как идёт, то режиму Путина осталось полтора-два года", — анализирует политик.
По его словам, самый реалистичный сценарий сегодня — это раскол российских элит, поскольку народные бунты очень маловероятны, хоть недовольство в регионах и нарастает.
В своём аккаунте мессенджера советник Зеленского делает глубокомысленный прогноз, что современную Россию убьёт отсутствие будущего, а ставку на прошлое делать уже нельзя.
"Все понимают, что рывок в пропасть, ради невыполнимых планов Кремля, приведёт режим к краху", — подытожил Арестович.
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