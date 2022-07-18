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КНР дорого заплатит за помощь Российской Федерации в обходе западных санкций.

Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Он отметил, что сейчас американцы не располагают информацией о причастности Китая к обходу Кремлём экономических барьеров. Но Вашингтон продолжит наблюдать за ситуацией и следить за действиями Пекина. В случае необходимости Белый дом готов принять самые жёсткие меры.

"Мы публично выразили мнение, что предоставление оружия или какой-либо помощи со стороны Китая для обхода беспрецедентных санкций, экспортного контроля или других финансовых мер, введенных против РФ, обойдется очень дорого”, — заявил Прайс.

По его словам "наказание” будет не только от Штатов, но и от стран остального мира.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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