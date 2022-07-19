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Кедми: если Киев уничтожит дамбу ГЭС, смоет всё — от Каховки до Чёрного моря

Силовые структуры

Вчерашний удар ВСУ по Новой Каховке из американских РСЗО мог обернуться для жителей региона настоящей техногенной катастрофой, заявил политолог, военный эксперт Яков Кедми. По его словам, если Киеву удастся совершить теракт, всё, что находится по берегу Днепра, смоет в Чёрное море.

Кедми: если Киев уничтожит дамбу ГЭС, смоет всё — от Каховки до Чёрного моря

Как подчеркнул Кедми, теракт в отношении ГЭС неединичный, и, вероятно, повторится.

"Украина нагло пытается провести теракт, уничтожив дамбу на ГЭС, что будет иметь катастрофические последствия. Скорее всего, все жители Каховки погибнут, и неизвестно, какая часть Херсона окажется под ударом рукотворного цунами", — пояснил политолог. — Все предприятия, которые находятся по Днепру от Каховки до Чёрного моря, будут просто смыты".

По словам Кедми, вдоль берега Днепра находится множество предприятий, в том числе и тех, которые работают с токсичными отходами.

"Будет полностью уничтожена линия электропередачи и газопровод, очистные сооружения вместе с запасами хлора тоже унесёт в Чёрное море", — резюмировал Кедми.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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