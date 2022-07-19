Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал украинское руководство забыть о регионе.
По его словам, Киев должен оставить все фантазии по поводу возможного возвращения Херсонской области в состав Украины. Он отметил в интервью РИА Новости, что в регионе идёт подготовка к референдуму по присоединению к России.
"Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать", — сказал Стремоусов.
Представитель ВГА также подчеркнул: тысячи жителей региона уже оформили российские паспорта.
Ранее Стремоусов заявил, что военные усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил замглавы ВГА, украинские боевики часто открывают огонь по жилым кварталам.
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