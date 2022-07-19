Стремоусов: власти Украины должны забыть о Херсонской области

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал украинское руководство забыть о регионе.

По его словам, Киев должен оставить все фантазии по поводу возможного возвращения Херсонской области в состав Украины. Он отметил в интервью РИА Новости, что в регионе идёт подготовка к референдуму по присоединению к России.

"Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать", — сказал Стремоусов.

Представитель ВГА также подчеркнул: тысячи жителей региона уже оформили российские паспорта.

Ранее Стремоусов заявил, что военные усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил замглавы ВГА, украинские боевики часто открывают огонь по жилым кварталам.