В Херсонской области усиливают систему противовоздушной обороны из-за участившихся обстрелов украинской армии по региону, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.
Как подчеркнул Стремоусов, в последнее время ВСУ всё чаще открывают огонь по жилым кварталам области.
"Сейчас усиливается система противовоздушной обороны", — пояснил замглавы ВГА РИА Новости.
По словам Стремоусова, сильнее всего пострадал город Новая Каховка. Напомним, ВСУ обстреляли посёлок и несколько снарядов попали в склады с селитрой. Позже в Херсонской области заявили, что огонь отрыли из американских РСЗО HIMARS. В результате пострадали рынок, жилые дома и больница. Есть раненые и погибшие.
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