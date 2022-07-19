Стремоусов: из-за обстрелов ВСУ, Херсонская область усиливает систему ПВО

В Херсонской области усиливают систему противовоздушной обороны из-за участившихся обстрелов украинской армии по региону, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

Как подчеркнул Стремоусов, в последнее время ВСУ всё чаще открывают огонь по жилым кварталам области.

"Сейчас усиливается система противовоздушной обороны", — пояснил замглавы ВГА РИА Новости.

По словам Стремоусова, сильнее всего пострадал город Новая Каховка. Напомним, ВСУ обстреляли посёлок и несколько снарядов попали в склады с селитрой. Позже в Херсонской области заявили, что огонь отрыли из американских РСЗО HIMARS. В результате пострадали рынок, жилые дома и больница. Есть раненые и погибшие.