Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон об освобождении от призыва при мобилизации граждан, родственники которых погибли в ходе боевых действий. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула: согласно законопроекту, если в украинской семье уже есть погибший "во время защиты территориальной целостности", то она не будет участвовать в мобилизации, даже если среди родственников есть военнообязанные.
"Коллеги поддержали мой законопроект", — сказала Безуглая в эфире телеканала "Рада".
Кроме того, документ предусматривает освобождение от мобилизации родственников солдат, пропавших без вести в ходе боёв.
Ранее пленные боевики ВСУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский набирает в армию пожилых людей и подростков. По их словам, большинство мобилизованных имеют ограничения по здоровью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.