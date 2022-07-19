На Украине хотят освободить от мобилизации граждан, чьи близкие погибли в боях

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон об освобождении от призыва при мобилизации граждан, родственники которых погибли в ходе боевых действий. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула: согласно законопроекту, если в украинской семье уже есть погибший "во время защиты территориальной целостности", то она не будет участвовать в мобилизации, даже если среди родственников есть военнообязанные.

"Коллеги поддержали мой законопроект", — сказала Безуглая в эфире телеканала "Рада".

Кроме того, документ предусматривает освобождение от мобилизации родственников солдат, пропавших без вести в ходе боёв.

Ранее пленные боевики ВСУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский набирает в армию пожилых людей и подростков. По их словам, большинство мобилизованных имеют ограничения по здоровью.