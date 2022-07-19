Утром 19 июля российские военные нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным в Краматорске, Константиновке и Артёмовске.
Как отмечает "Русская Весна", целями ВС РФ стали сосредоточения живой силы противника, а также военная техника украинской армии.
"Артиллерия сейчас работает по всей линии украинской обороны в Донбассе", — сообщает издание.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после потери контроля над Северском украинские подразделения вынуждены отойти на линию Славянск — Краматорск — Константиновка. По его словам, это будет последний рубеж обороны ВСУ на территории Донбасса. Он подчеркнул: армия Украины окончательно "пошатнётся" после того, как союзные силы РФ и ЛДНР установят контроль над Краматорском. Однако перед этим военным следует освободить находящийся на высоте Славянск, заключил специалист.
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