Военный эксперт Шурыгин: Авдеевка и Северск имеют важное значение для ВСУ

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, города Авдеевка и Северск в Донецкой Народной Республике имеют важное значение для украинской армии.

"Освобождение Авдеевки вскроет оборону украинских сил под Донецком", — заявил он в беседе с "Известиями".

Шурыгин отметил, что в Авдеевке и Марьинке расположены два основных укрепрайона ВСУ рядом с Донецком, которые штурмовать практически бесполезно. Киевский режим занимался их укреплением на протяжении восьми лет, и именно за их счёт ВСУ удерживаются около столицы ДНР, заявил эксперт.

После потери контроля над Северском украинская группировка будет вынуждена отойти на линию Славянск — Краматорск — Константиновка, считает Шурыгин.

"Это будет последний рубеж обороны в Донбассе. Украинская оборона в этом районе окончательно пошатнется после взятия Краматорска. Но перед этим союзным силам надо будет освободить Славянск, так как он находится на высоте. После потери Краматорска украинским силам придется откатываться к Днепропетровску и Запорожью", — отметил специалист.

На этом освобождение Донбасса можно будет считать завершённым, резюмировал Шурыгин.