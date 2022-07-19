На протяжении минувших вечера и ночи операция по демилитаризации Украины продолжилась. Высокоточные удары были нанесены по военным объектам ВСУ в районе Одессы, в результате чего на месте прилёта ракет возникли пожары.
Также удары были нанесены по позициям ВСУ в Никополе Днепропетровской области, где в последнее время была замечена военная активность украинской армии, переброска сил и средств. С данной территории были осуществлены обстрелы подконтрольных ВС РФ территории Херсонской и части Запорожской областей, в том числе города Энергодара с расположенной в нём АЭС, сообщает "Военное обозрение".
Помимо этого, по данным издания, сирены воздушной тревоги звучали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.
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