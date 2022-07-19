Генпрокуратура ДНР: слова о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя — фейк

После взрыва в драмтеатре Мариуполя в мире начали активно распространять информацию, что в здании якобы погибло более 300 человек из-за авиаудара России. Однако в ходе расследования, специалисты обнаружили только останки 14 тел, заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

По его словам, специалисты тщательно исследовали место трагедии и подтвердили, что ни о каких 300 жертвах речи не идёт.

"При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено", — пояснил Куцурубенко РИА Новости. — На сегодняшний день полностью завалы разобраны, все помещения подвальные исследованы".

По словам Куцурубенко, заявления о большом количестве жертв в том числе строились и на том, что вокруг драмтеатра стоят неприятный запах. Как подчеркнул представитель прокуратуры, это связано с тем, что в подвальном помещении находился склад рыбы.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Генпрокуратуры ДНР о том, что специалисты полностью опровергли заявления Киева о том, что по драматическому театру был нанесён авиаудар российской стороной. Следователи выяснили, что бомба взорвалась внутри здания.