Стремоусов: почти все диверсионные группы уничтожены в Херсонской области

В Херсонской области удалось уничтожить почти все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, пособники украинских диверсантов находятся в тюрьмах.

"Что касается ДРГ, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены", — отметил Стремоусов.

Он пообещал оперативно разбираться с новыми диверсионно-разведывательными группами в случае, если Киев продолжит направлять их на территорию Херсона.

Ранее Стремоусов призвал руководство Украины забыть о Херсонской области. Представитель ВГА подчеркнул: Киев должен оставить все фантазии по поводу возможного возвращения региона. Он пояснил, что жители Херсонской области активно получают российские паспорта. Кроме того, в регионе идёт подготовка к проведению референдума по вхождению в состав РФ.