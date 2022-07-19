Эстония продемонстрировала очередной уровень деградации.
Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Напомним, глава эстонского МВД Эстонии предложил запретить владеть оружием русским и белорусам — по национальному признаку.
"Новый уровень деградации. Главы еврогосударств, Европарламент, СЕ, ОБСЕ не выразили возмущения или осуждения человеконенавистнической позиции эстонских властей. На протяжении десятилетий мы были свидетелями двойных стандартов в ЕС в области прав человека. Теперь в европолитике появился новый уровень деградации: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим”, — отметил председатель ГД РФ.
Накануне спикер Государственной Думы подчеркнул, что ракеты, которые Киеву поставляют Вашингтон и Брюссель, могут отправиться обратно к владельцам.
"Эти "подарки” могут быть возвращены США, которые взяли в заложники Европу, чтобы продолжать войну до последнего украинца”, — подытожил Володин.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.