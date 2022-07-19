Володин: ракеты, поставленные Киеву Евросоюзом и США, могут полететь назад

Эстония продемонстрировала очередной уровень деградации.

Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, глава эстонского МВД Эстонии предложил запретить владеть оружием русским и белорусам — по национальному признаку.

"Новый уровень деградации. Главы еврогосударств, Европарламент, СЕ, ОБСЕ не выразили возмущения или осуждения человеконенавистнической позиции эстонских властей. На протяжении десятилетий мы были свидетелями двойных стандартов в ЕС в области прав человека. Теперь в европолитике появился новый уровень деградации: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим”, — отметил председатель ГД РФ.

Накануне спикер Государственной Думы подчеркнул, что ракеты, которые Киеву поставляют Вашингтон и Брюссель, могут отправиться обратно к владельцам.

"Эти "подарки” могут быть возвращены США, которые взяли в заложники Европу, чтобы продолжать войну до последнего украинца”, — подытожил Володин.