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Дубовой заявил, что западное оружие ВСУ не повлияет на ход СВО на Украине

Силовые структуры

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине. Однако, по мнению бойца спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", военкора Геннадия Дубового, ход специальной военной операции никак не изменится от количества поставляемого Западом оружия для ВСУ.

Дубовой заявил, что западное оружие ВСУ не повлияет на ход СВО на Украине

По его словам, натовские пулемёты, которые устанавливаются военными ВСУ на бронеавтомобили "Варта" и на пикапы, по некоторым характеристикам превосходят российские, однако разница не столь "сокрушительная". В целом картины это не меняет.

"Но опять-таки, там, где речь идет об обычном стрелковом оружии, тут плюс-минус: у них что-то лучше, у нас что-то хуже, и наоборот, но это не является решающим фактором для победы", — рассказал он в интервью "Украина.ру".

По словам Дубового, сколько бы ВСУ ни получили оружия Запада, это никак не повлияет на ход спецоперации. К тому же, зачастую бойцы ВСУ не имеют навыков обращения с полученным от стран НАТО вооружением.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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