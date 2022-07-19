Дубовой заявил, что западное оружие ВСУ не повлияет на ход СВО на Украине

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине. Однако, по мнению бойца спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", военкора Геннадия Дубового, ход специальной военной операции никак не изменится от количества поставляемого Западом оружия для ВСУ.

По его словам, натовские пулемёты, которые устанавливаются военными ВСУ на бронеавтомобили "Варта" и на пикапы, по некоторым характеристикам превосходят российские, однако разница не столь "сокрушительная". В целом картины это не меняет.

"Но опять-таки, там, где речь идет об обычном стрелковом оружии, тут плюс-минус: у них что-то лучше, у нас что-то хуже, и наоборот, но это не является решающим фактором для победы", — рассказал он в интервью "Украина.ру".

По словам Дубового, сколько бы ВСУ ни получили оружия Запада, это никак не повлияет на ход спецоперации. К тому же, зачастую бойцы ВСУ не имеют навыков обращения с полученным от стран НАТО вооружением.