Сивков: в ближайшее время ВС РФ будут атаковать по всей линии фронта

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, в самом ближайшем будущем следует ожидать наступления Вооружённых сил РФ по всей линии фронта. Своими прогнозами аналитик поделился в интервью газете "Взгляд".

Сивков спрогнозировал основные направления для атаки российской армии. Он уверен, что наступление будет вестись прежде всего в направлении Николаева и Одессы, а также в центральной части Украины.

Эксперт уверен, что ВС РФ в ближайшее время будут атаковать украинские силы в Славянске и Краматорске. Помимо них, удары будут нанесены по северным направлениям, в частности, в Сумах, Харькове и Чернигове.

До этого активное продвижение российских сил на Харьков уже спрогнозировал полковник запаса Геннадий Алёхин, который отметил, что армия РФ "медленно, но верно" движется в сторону этого города. Алёхин подчеркнул стратегическую важность харьковского направления, назвав его поворотной точкой в рамках российской спецоперации на Украине.