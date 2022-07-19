Шурыгин о контрнаступлении ВСУ: “Влажные юношеские мечты”

Заявления Киева о грядущем масштабном контрнаступлении ВСУ похожи на обычные "влажные юношеские мечты”.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Комментируя очередной анонс скорого контрнаступления украинских боевиков, аналитик отметил, что у них нет сил для этого.

"Сейчас мы видим и работу гаубиц М777, и гаубиц колесных, которые они получили, и знаменитых "Хаймарсов" — все они сейчас уже задействованы на фронте, все стреляют. Поэтому говорить о том, что где-то собран какой-то кулак, который сейчас со всего размаху ударит по русским, я пока не готов”, — подчеркнул обозреватель.

Пока что все заявления о контрнаступлении похожи на "влажные юношеские мечты”, ибо личный состав ВСУ сейчас деморализован и неорганизован, заявил Шурыгин.

"Украину ждет непрерывная и бесперебойная мобилизация, с постоянным вливанием резервов. Сейчас в этом деле им начали помогать британцы, и месяц назад они объявили о подготовке 10 тысяч украинских солдат. Сейчас уже есть информация, что они где-то кого-то обучили”, — сообщает эксперт.

Он уверен, что эти мобилизации позволяют прикрыть только текущие потери националистов. И все заявления о контрнаступлении носят внутриукраинский характер и имеют задачу "разбавления” информации о постоянных поражениях ВСУ.