Сивков: поставки Киеву дальнобойных ракет для Himars не повлияют на ход СВО

Доктор военных наук Константин Сивков убеждён, что поставки Киеву американских дальнобойных ракет для РСЗО Himars не смогут кардинально изменить ход спецоперации на Украине.

"Дальнобойные ракеты для Himars не могут существенно повлиять на ход спецоперации на Украине. Для российской ПРО это такая же цель, как и "Точка-У", — отметил он.

По словам эксперта, на обучение украинских военных тактики ведения боя расчётами РСЗО Himars нет времени, поэтому этим будут заниматься американские специалисты.

Подобное действия США сивков расценил, как "переход Вашингтоном очередной красной черты".

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские Вооружённые силы в ближайшее время начнут получать более дальнобойные снаряды для реактивных систем залпового огня Himars.