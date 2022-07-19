Стремоусов: ВСУ ударили по Херсону с помощью американской РСЗО Himars

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Херсону с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Украинские военные атаковали Херсон днём 19 июля, выпустив шесть ракет. Пять из них удалось сбить, ещё одна упала возле Антоновского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS", — сказал Стремоусов в интервью агентству.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время украинские военные могут начать применять ракеты с дальностью поражения до 300 километров. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Киев уже получает новые снаряды к РСЗО HIMARS.