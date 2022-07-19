Рогов: в Запорожской области прошёл обмен телами погибших военных

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на территории региона состоялся обмен тел погибших солдат по формуле "45 на 45".

"Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским", — подчеркнул политик, слова которого передаёт РИА Новости.

По словам чиновника, Киев долго отказывался проводить процедуру. Также Рогов сказал, что эти военные погибли на мариупольском направлении.

Ранее он предупредил, что ВСУ намерены применить сценарий "Азовстали" на двух запорожских заводах.