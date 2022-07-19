Офицер ДНР: иностранные наёмники уклоняются от прямых столкновений с ВС РФ

По словам офицера 9-го полка Народной милиции ДНР, имеющего позывной Гром, в рядах украинской армии присутствуют иностранные наёмники НАТО, некоторые из которых выполняют роль инструкторов.

Как сообщил военный ВС ДНР в беседе с РИА Новости, иностранцы всеми силами отказываются от непосредственных столкновений с российской армией.

При этом иностранцы не гнушаются обстреливать гражданские объекты с безопасного для себя расстояния, добавил представитель ДНР.

"Присутствуют много наемников из Европы, со всевозможных стран. То же самое — инструктора НАТОвские, которые натягивают этих нацистов только на уничтожение городов и мирного населения. Так, чтобы какого-то конкретно боевого сопротивления не оказывать. Прямого огневого столкновения с ними не происходит. Они бьют в основном из дальнобойных орудий", — рассказал офицер.