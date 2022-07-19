Литовкин: в Виннице было уничтожено руководство ВВС Украины и оружейники Запада

Мы можем лишь догадываться, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда сказал, что "Россия на Украине еще ничего не начинала". Однако есть центры принятия решений, а также много зданий и сооружений, которые при необходимости нужно уничтожать. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Так, например, ударом ВС РФ по Дому офицеров в Виннице было уничтожено почти всё руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада, отметил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

По его словам, это говорит о том, что работа ведётся, просто Россия не афиширует, что собирается уничтожать завтра.

"Мы уничтожаем, а потом говорим, что мы уничтожили. Мы же не американцы, которые занимаются рекламой и пиаром своих действий еще до того, как они произойдут. Мы подождём. Нам торопиться некуда, за нами правда", — заключил военный эксперт.