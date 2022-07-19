Лямин объяснил, зачем Путин прилетел в Тегеран: сделки будут засекречены

Сегодня, 19 июля, в Тегеране состоится встреча президента России Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции.

Военный эксперт Юрий Лямин оценил предположения некоторых аналитиков о том, что Россия может приобрести иранские беспилотники. Эксперт отметил, что Тегеран добился значительных успехов в разработках беспилотных летательных аппаратов. Однако сейчас довольно сложно предугадать, о чём именно будут вести переговоры лидеры стран, считает Лямин.

"Дело в том, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами зачастую носит очень закрытый характер. <…> Даже если какие-то конкретные сделки и будут заключены, стороны наверняка по максимуму будут держать их в секрете", — сообщил эксперт в беседе с "МК".

По мнению Лямина, у стран есть что предложить друг другу. Например, для Ирана представляют интерес российские боевые истребители и ударные вертолёты. Самая интересная тема для Москвы — иранские дроны.

"Иран создал очень широкую гамму беспилотных аппаратов: разведывательных, ударных и так называемых дронов-камикадзе. Причем у них есть такие уникальные модели, которых нет ни у кого", — отметил эксперт.