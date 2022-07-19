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Литовкин: польские военные на Украине станут целями для российских ракет

Силовые структуры

В конфликт на Украине Польша может вмешаться только если поступит команда из Брюсселя из Вашингтона. Однако вряд ли там отдадут такой приказ, так как польские войска на территории Украины — это законная цель для российских ракет. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Литовкин: польские военные на Украине станут целями для российских ракет

Эксперт считает, что это прекрасно понимают и в Польше. И поэтому они могут действовать тоньше, добавил он в интервью "Украине.ру".

Когда на Украине будет принят закон об особых правах поляков, они могут прост приехать и предъявить бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни по закону о реституции, который действует в Евросоюзе, объяснил аналитик.

"Потому что если польские вооружённые силы зайдут на Украину, то это цели для наших ракет. Мы этого не допустим. А если они будут действовать тоньше, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей и Украиной и Польшей", — заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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