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EurAsian Times: ВСУ лишились гаубиц из-за российского "Изделия 305"

Силовые структуры » Министерство обороны

Обозреватель EurAsian Times Парт Сатам сообщил об успехах ВС РФ в уничтожении украинских гаубиц.

EurAsian Times: ВСУ лишились гаубиц из-за российского "Изделия 305"

По его словам, добиться этого российские военные смогли, используя вертолеты К-52 "Аллигатор", стреляющие легкими многоцелевыми управляемыми ракетами "Изделие 305", которые, будучи впервые представленными на форуме "Армия-2021", сейчас проходят испытания боем.

Сатам отмечает, что ЛМУР "Изделие 305" значительно сократили количество имеющихся на вооружении ВСУ доставшихся Украине от СССР гаубиц и полевых орудий.

"Технологии управления этой ракетой позволяют экипажу вертолетов корректировать ее курс в воздухе на расстоянии до 50 километров", — рассказывает военный эксперт, отмечая, что "Изделие 305" — не единственная новинка, которую Россия испытывает на Украине.

Кроме того, констатирует автор статьи, опубликованной EurAsian Times, в ходе СВО российские военные "получили множество образцов оружия американского, британского, немецкого и польского производства", что усилило ее по сравнению с потенциальными противниками на поле боя.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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