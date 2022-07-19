WSJ: у ВСУ большие проблемы из-за западного оружия

Украинские власти и вооружённые силы испытывают большие проблемы из-за поставок западного оружия. Речь как о логистике, так и о самой технике.

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что западные страны поставляют оружие вразнобой и по частям. Его передача ВСУ стала "логистическим кошмаром".

В частности, это касается артиллерии — Украина получает несколько видов артиллерийских установок из разных стран. Да, вооружения государств НАТО стандартизировано, но поставляемые Украине системы всё же значительно различаются друг от друга и предусматривают различные стандарты обслуживания, цитирует статью американского издания ТАСС.

А это, в свою очередь, требует отдельных тренировок под каждый тип вооружения. Кроме того, расходные материалы и запчасти у этих артиллерийских системы не взаимозаменяемы.

Есть ещё одна проблема — некоторые западные системы весят значительно больше, чем техника советского производства. Например, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 из Германии весят порядка 57 тонн. И некоторые мосты на Украине на такую нагрузку не рассчитаны.

Отметим, что артиллерийские системы на Украину поставляют США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Польша, Словакия и ряд других государств НАТО.

При этом в Киеве продолжают настаивать на поставках ещё большего числа вооружений, в первую очередь тяжёлой техники.

А министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил о готовности тестировать на территории страны новое западное оружие. Выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре "Атлантический совет", что Украина приглашает производителей оружия тестировать "новую продукцию", отметив "для наших партнёров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс".