Россия в спецоперации ещё не применяла стратегическую и дальнобойную авиацию, плюс не применялись некоторые виды тяжёлых бомб и гиперзвуковых ракет.
Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.
Так он подтвердил слова президента Владимира Путина, который недавно сказал, что "Россия на Украине ещё ничего не начинала".
"Мы не применяли стратегическую и дальнобойную авиацию. Мы не применяли Ту-22М3 с его крылатыми ракетами. Мы не применяли Ту-160 и Ту-95 МС. Были случаи, когда мы "Кинжалами" нанесли удар под Ивано-Франковском, уничтожив бывший склад хранения ядерного оружия с вооружением и боеприпасами, но это были эпизодические действия. Мы можем применять больше гиперзвуковых ракет. И до тяжелых бомб может дойти, когда понадобится", — отметил обозреватель.
Россия знает, где в Киеве находятся центры принятий решений, которые надо уничтожать при необходимости, подчеркнул аналитик.
Но русские не американцы, которые лишь занимаются рекламой и пиаром собственных действий еще до того, как они что-то сделают.
Когда РФ уничтожит националистов, тогда и сообщит об этом, подытожил Литовкин.
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