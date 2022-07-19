Кадыров: первая после взятия Киева будет демилитаризирована Польша

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился о планах по разработке своих планов по демилитаризации стран НАТО.

По его словам, после взятия Киева, первой из этих стран будет Польша.

"Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша", — сообщил Кадыров.

Глава Чечни в своём аккаунте мессенджера опубликовал видеоролик со своим помощником — командиром спецотряда "Ахмат" Апты Алаудиновым, и отметил, что долго ждал этой встречи.

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