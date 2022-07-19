MWM: иранские БПЛА в руках ВС РФ смогут переломить ход спецоперации

Если иранские беспилотные летательные аппараты получит Россия, то это станет переломным моментом в спецоперации на Украине. По словам военных экспертов, у Ирана гораздо больше боевого опыта в применении высокоэффективных БПЛА, чем у любой другой страны.

Аналитики отметили, что беспилотники иранского производства успешно зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии и Ираке. Однако управление ими довольно сложное, поэтому не исключено, что к украинскому конфликту будут подключатся иранские военные, считают эксперты.

"Новые иранские беспилотники-невидимки — в первую очередь ударные платформы Shahed 181 и Shahed 191 — могут оказаться особой проблемой для украинской ПВО", — отметили аналитики в издании Military Watch Magazine (MWM).