Киевский режим ждёт бесславный конец "западной сказки" и повторение судьбы Афганистана.
Об этом сообщила политический аналитик, адвокат и блогер Татьяна Монтян. По её словам, власти Украины ждет та же судьба, что и пособников США в Афганистане.
В эфире радиостанции "Аврора" эксперт объяснила, почему "западная сказка" для Киева не будет длиться вечно, а когда эта сказка закончится, режиму придется туго.
"Пока для украинских элит всё хорошо. Их прикармливают, рассказывают сказки про то, что всё у них будет хорошо: примут на Западе, позволят вывезти награбленное. Но как оно будет на самом деле, сколько ещё будет длиться эта западная сказка — вопрос. В Афганистане она длилась двадцать лет, а потом афганцы удирали на шасси самолётов", — подчеркнула блогер.
По словам Монтян, когда наступит "судный день", Вашингтон откажется поддерживать Киев, и тогда преступникам придётся бежать, но не все смогут это сделать.
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