МО Украины: "Приглашаем производителей оружия испытывать новую продукцию"

Украина готова предоставить собственную территорию для испытания нового оружия и для этого приглашает западных партнёров на свою землю.

Всё это предлагается сделать в боевых действиях в зоне российской спецоперации.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Атлантическом совете по видеосвязи.

"Мы заинтересованы в испытании современных систем в боях с противником. И мы приглашаем производителей оружия испытывать здесь новую продукцию", — заявил министр обороны Незалежной.

Он особо отметил, что это хорошая возможность для украинских партнёров — Польши, США, Франции, ФРГ и Турции испытать собственное оружие.

"Так что дайте нам инструменты, мы выполним работу, и вы получите новую информацию”, — готов испытывать новые виды убийства киевский режим.