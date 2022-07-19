Украина готова предоставить собственную территорию для испытания нового оружия и для этого приглашает западных партнёров на свою землю.
Всё это предлагается сделать в боевых действиях в зоне российской спецоперации.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, выступая в Атлантическом совете по видеосвязи.
"Мы заинтересованы в испытании современных систем в боях с противником. И мы приглашаем производителей оружия испытывать здесь новую продукцию", — заявил министр обороны Незалежной.
Он особо отметил, что это хорошая возможность для украинских партнёров — Польши, США, Франции, ФРГ и Турции испытать собственное оружие.
"Так что дайте нам инструменты, мы выполним работу, и вы получите новую информацию”, — готов испытывать новые виды убийства киевский режим.
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