Немецкий генерал признал, что победа РФ на Украине — это вопрос времени

По мнению немецкого генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, в обязанности которого входит снабжение армии ФРГ, успешность действий российских военных на Украине не вызывает сомнений.

Как пишет издание Handelsblatt, Маис видит в России основного соперника. Также военный сравнил оснащение немецкой и российской армий, отметив, что у ФРГ оно явно недостаточно, в то время как у России он видит очевидный потенциал для укрепления в будущем своего могущества и мощи.

Немецкий генерал обратил внимание общественности на превосходство ВС РФ.

"Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперед. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет её вынести", — сказал Маис.