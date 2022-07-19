По мнению немецкого генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, в обязанности которого входит снабжение армии ФРГ, успешность действий российских военных на Украине не вызывает сомнений.
Как пишет издание Handelsblatt, Маис видит в России основного соперника. Также военный сравнил оснащение немецкой и российской армий, отметив, что у ФРГ оно явно недостаточно, в то время как у России он видит очевидный потенциал для укрепления в будущем своего могущества и мощи.
Немецкий генерал обратил внимание общественности на превосходство ВС РФ.
"Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперед. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет её вынести", — сказал Маис.
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