CNN: Венидиктова опровергла слухи о коллаборационистах в прокуратуре Украины

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что все разговоры о том, что в верхах правоохранительных органов Незалежной работали коллаборационисты, фейк. По словам экс-генпрокурора, она принимает отставку, но отрицает наличие "двойных агентов".

Венедиктова пояснила, что коллаборационисты работают или работали на оккупированных территориях, а её офис находится на украинской "стороне".

"Здесь, в моём офисе, у нас вообще не может быть коллаборационистов, потому что коллаборационизм — это только люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупированная территория", — пояснила экс-прокурор в интервью CNN. — Приоритетом офиса была работа над проблемами государственной измены и коллаборационистов".

Венедиктова очень уклончиво ответила на вопрос американских журналистов о том, как она восприняла решение президента Украины о её отставке. Как пояснила экс-прокурор, она не хочет выносить это в публичную плоскость, потому что Россия может "использовать информацию".

"Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение своими взглядами", — резюмировала бывший прокурор, говоря о Зеленском.