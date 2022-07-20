Сотрудники завода "Запорожсталь" становятся заложниками украинских националистов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, рабочих металлургического комбината во время совещания с руководящим составом предупредили, что в случае любой воздушной тревоги необходимо сразу спускаться в бомбоубежище.
В интервью ТАСС он отметил, что "Запорожсталь" превращается в возможный объект для нанесения ударов.
"По сути, сотрудники "Запорожстали" становятся заложниками для террористов президента Украины Владимира Зеленского", — сказал представитель ВГА.
Он добавил, что в некоторых помещениях предприятия украинские националисты сделали склады боеприпасов и пункты базирования. Рогов убеждён: размещение военных ВСУ на "Запорожстали" происходит под контролем известного украинского предпринимателя, владельца комбината Рината Ахметова.
Как подчеркнул представитель ВГА, боевые действия могут привести к разрушению завода.
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